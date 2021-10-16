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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة رئيس حى مصر القديمة السابق، و8 آخرين، في إتهامه بتقاضى رشوة قدرها 400 ألف جنية لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس رئيس حى مصر القديمة الحالى ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتلقى رشوة، حيث تضمنت التحقيقات تسجيلات صوتية لعملية تسليم وطلب المبلغ.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على كل من رئيس حى مصر القديمة، وأحد متعهدى جمع القمامة العاملين في نطاق الحى عقب تقاضى المتهم الأول ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثانى الذي جمعها له من متعهدى القمامة المتعاقدين مع الحى مقابل عدم قيام الأول بإلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحى.

وتوصلت تحريات الهيئة إلى اعتياد المتهم ذلك الإجراء، مستغلًا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم القبض عليه متلبساً بتقاضى الرشوة من المُتعهد، وبعرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.