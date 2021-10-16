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هيونداي تطلق مجموعة ملابس مصنعة من مخلفات سياراتها

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هيونداي تطلق مجموعة ملابس مصنعة من مخلفات سياراتها هيونداي تطلق مجموعة ملابس مصنعة من مخلفات سياراتها

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قدمت هيونداي الإصدار السنوي الثالث من «Re: Style»، وهو مشروع الشركة للأزياء الذي يصنع موديلات ملابس من المواد التي يتم التخلص منها أثناء عملية تصنيع السيارة.

وتم إطلاق المجموعة في سيول وباريس من خلال الشراكة مع متاجر L'Eclaireur وBoontheshop، واستخدمت المجموعة كوسيلة لإظهار التزام هيونداي بالتصنيع الصديق للبيئة، فضلاً عن التعاون الخارجي الإبداعي مع المستهلكين المهتمين بالبيئة.

وقال توماس شيميرا، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي ورئيس قسم تجربة العملاء في شركة هيونداي: «مع الاحتفال السنوي الثالث بـ Re: Style هذا العام، تواصل الشركة تفانيها في تسهيل التقدم للإنسانية»، وفقًا لـ motors.

مضيفاً: «نحن نعمل على زيادة تعاوننا مع مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم للدخول في مستقبل مستدام، وRe: Style 2021 واحدة منها.

فيما تابع، «نأمل أن يكون هذا المشروع بمثابة نقطة محورية للمستهلكين الشباب في جميع أنحاء العالم لفهم تأثير تصنيع المواد المتبقية على بيئتنا المشتركة وكيف يمكننا إعادة استخدامها بشكل خلاق وعملي».

كما تتوفر المجموعة في المتجر وعبر الإنترنت، وتتألف من 12 عنصرًا بما في ذلك السترات والبلوزات، التي تم تصنيعها من مجموعة متنوعة من مواد السيارات المعاد تدويرها، بما في ذلك الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان.

كما تم استخدام المواد المستخدمة في IONIQ 5 EV من هيونداي، مثل Bio PET والألياف المعاد تدويرها، فيما ستذهب عائدات بيع هذه العناصر إلى العديد من المشاريع المستدامة التي تنفذها شركة هيونداي.

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