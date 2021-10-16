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سمير عثمان يسخر من مساعد الحكم في مباراة وتوسكر الكيني

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سمير عثمان يسخر من مساعد الحكم في مباراة الزمالك وتوسكر الكيني سمير عثمان يسخر من مساعد الحكم في مباراة وتوسكر الكيني

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سخر الخبير التحكيمي سمير عثمان من مساعد الحكم في مباراة وتوسكر الكيني، التي اقيمت اليوم السبت بملعب الأخير وحسمها بطل بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عثمان في تصريحات متلفزة:" تحرك مساعد الحكم في لقطة هدف الزمالك الثاني الذي سجله محمود الونش كان خاطئًا".

وأضاف:" هدف الونش صحجيح ولكن وقووف الحكم وتحركه بشكل كارثي كان السبب في قراره الغير سليم ولا يوجد تسلل على الاطلاق في اللعبة".

وأنهى:" الاثيوبي باملاك من الحكام الممزين والمرشحين للمشاركة في 2022 ولكن مستوى مساعد الحكم اليوم قد يطيح بباملاك من المونديال".

المصرى اليوم

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