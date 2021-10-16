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سجل العاشر .. بن شرقي يواصل الانفراد بقائمة هدافي الأجانب

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سجل العاشر .. بن شرقي يواصل الانفراد بقائمة هدافي الزمالك الأجانب سجل العاشر .. بن شرقي يواصل الانفراد بقائمة هدافي الأجانب

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عزز الدولي المغربي أشرف بن شرقي، صدارته لقائمة هدافي نادي على مستوى اللاعبين الأجانب في البطولات الأفريقية.

وسجل أشرف بن شرقي هدف فوز الزمالك على توسكر الكيني، في المباراة التي جمعت الطرفين في نيروبي اليوم السبت، بذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ورفع بن شرقي أهدافه بقميص الزمالك في بطولات الأندية الأفريقية للرقم 10 متصدرًا قائمة الهدافين الأجانب للفريق.

ونجح بن شرقي في تسجيل أهدافه العشرة بواقع هدفين في مرمى ديكاداها الصومالي وهدفين في شباك أول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا وثلاثية في مرمى الترجي التونسي "هدفين في السوبر وهدف في دوري الأبطال"، كذلك سجل في دوري الأبطال في مرمى كل من زيسكو الزامبي والرجاء المغربي وتوسكر الكيني.

وكان بن شرقي قد تخطى أهداف البوركيني عبدالله سيسيه صاحب الأهداف السبعة بقميص الزمالك في بطولات أفريقيا، مع أول موسم له في صفوف النادي الأبيض.

المصرى اليوم

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