عمرو سليم وفرقته الموسيقية في سهرة فنية بالأوبرا

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يقدم عازف البيانو عمرو سليم، حفلاً موسيقيًا، في الثامنة مساء الخميس ٢١ اكتوبر الجاري، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة عازفة الهارب ياسمين الحربي والفرقة الموسيقية، يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقي العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع الة البيانو منها ان راح منك يا عين، قلبي ومفتاحه، الدنيا ريشه في هوا، نسم علينا الهوى، ميدلي ام كلثوم وميدلي سعد عبدالوهاب.

يذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تاثر منذ طفولتة بالموسيقي عندما كان يستمع لعزف جدتة على الة العود وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداهلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي وبدا بالعزف على الة الاكورديون وبعد خمس سنوات اختار الة البيانو لتصبح رفيق الدرب بعدها التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية ومن خلالة شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها أحسن عازف وهو طالب في الاعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة، وشارك في المسابقة على مدار الأربعة سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقتذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجى، عاطف صدقى. وبعد ان تخرج في الجامعة انشاء اول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف أمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربى ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغانى التي تم نسيانها، تم تكريمه في مهرجان الموسيقي العربيه عام 2019 ومهرجان القلعه عام 2021.

الفنان عمرو سليم خلال عزفه صولو بيانو ضمن فاعليات خامس الحفلات الغنائية التي ينظمها مهرجان الموسيقى العربية في الدورة الـ26، بأوبرا الإسكندرية - صورة أرشيفية