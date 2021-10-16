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متحدث المركز الوطني للأرصاد: توقعات بشتاء بارد جدًّا على المملكة

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متحدث المركز الوطني للأرصاد: توقعات بشتاء بارد جدًّا على المملكة متحدث المركز الوطني للأرصاد: توقعات بشتاء بارد جدًّا على المملكة
أكد أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر

متحدث المركز الوطني للأرصاد: توقعات بشتاء بارد جدًّا على المملكة

كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن توقعات بشتاء بارد جدًّا على المملكة، ودرجات حرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.

وقال لقناة "": "كل المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سندخل شتاءً باردًا بإذن الله، قد تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر".

وتوقع "القحطاني" صدور التقرير المعنيّ بالملامح المناخية لفصل الشتاء الشهر المقبل، وفيه يتضح ما إن كان فصل الشتاء هذا العام أشد برودة من السابق أم لا.

ولفت متحدث المركز الوطني للأرصاد، إلى أن "العالم يمر بظواهر جوية متطرفة، تأثرت بها أجواء المملكة مثل تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بتسجيل 53 درجة مئوية في الظل على النعيرية".

كما سجلت الدمام ما بين 6 إلى 7 مرات درجة حرارة 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، وأمطارًا غير مسبوقة على مناطق جنوب الرياض، وهي تشير إلى ظواهر جوية حادة.

وأضاف: في هذا الصدد "نتوقع أن الفصول القادمة قد تشهد بعض الحالات غير المعتادة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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