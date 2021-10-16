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الذهب في الكويت اليوم السبت 16-10-2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 16-10-2021 الذهب في الكويت اليوم السبت 16-10-2021

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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت في الكويت، برغم من الانخفاض في الذهب في البورصات العالمية أمس الجمعة في ختام أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية اليوم وغدًا.

بلغت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح السبت كما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

الدولار

سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24

17.108 دينار كويتي

56.706 دولار أمريكي

في الكويت اليوم عيار 22

15.697 دينار كويتي

52.029 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21

14.985 دينار كويتي

49.667 دولار أمريكي

سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18

12.844 دينار كويتي

42.572 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت

532.123 دينار كويتي

1763.749 دولار أمريكي

أسعار الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب أمس في الأسواق العالمية في ختام أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية اليوم وغدًا.

ووصل سعر الذهب للعقود الفورية في ختام التعاملات إلى 1767.62 دولار بنسبة انخفاض 1.57%.

وانخفضت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ختام التعاملات بنسبة 1.65% لتصل إلى 1768.20 دولار.

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