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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت في الكويت، برغم من الانخفاض في أسعار الذهب في البورصات العالمية أمس الجمعة في ختام أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية اليوم وغدًا.
بلغت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح السبت كما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
الدولار
|
سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24
|
17.108 دينار كويتي
|
56.706 دولار أمريكي
|
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22
|
15.697 دينار كويتي
|
52.029 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 21
|
14.985 دينار كويتي
|
49.667 دولار أمريكي
|
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18
|
12.844 دينار كويتي
|
42.572 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت
|
532.123 دينار كويتي
|
1763.749 دولار أمريكي
أسعار الذهب عالميًا
انخفضت أسعار الذهب أمس في الأسواق العالمية في ختام أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية اليوم وغدًا.
ووصل سعر الذهب للعقود الفورية في ختام التعاملات إلى 1767.62 دولار بنسبة انخفاض 1.57%.
وانخفضت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ختام التعاملات بنسبة 1.65% لتصل إلى 1768.20 دولار.
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