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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت في الكويت، برغم من الانخفاض في أسعار الذهب في البورصات العالمية أمس الجمعة في ختام أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية اليوم وغدًا.

بلغت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح السبت كما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي الدولار سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24 17.108 دينار كويتي 56.706 دولار أمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22 15.697 دينار كويتي 52.029 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 14.985 دينار كويتي 49.667 دولار أمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18 12.844 دينار كويتي 42.572 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت 532.123 دينار كويتي 1763.749 دولار أمريكي

أسعار الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب أمس في الأسواق العالمية في ختام أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية اليوم وغدًا.

ووصل سعر الذهب للعقود الفورية في ختام التعاملات إلى 1767.62 دولار بنسبة انخفاض 1.57%.

وانخفضت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ختام التعاملات بنسبة 1.65% لتصل إلى 1768.20 دولار.

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