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بيراميدز يتعادل سلبيًا مع عزام فى مستهل مشواره بالكونفدرالية

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بيراميدز يتعادل سلبيًا مع عزام فى مستهل مشواره بالكونفدرالية بيراميدز يتعادل سلبيًا مع عزام فى مستهل مشواره بالكونفدرالية

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تعادل الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز بقيادة ايهاب جلال، سلبيا مع نظيرة عزام التنزانى فى ذهاب دور ال32 لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس بتنزانيا .

وقدم الفريق المصري اداء طيبا طوال شوطى المباراة، وكان قريبا من الفوز لولا غياب التوفيق عن اللاعبين .

كان بيراميدز بدأ المباراة بتشكيل مكون من : شريف إكرامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - رمضان صبحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم عادل .

وأصبح الفريق فى مهمة سهلة قبل مباراة الاياب المقرر لها الاسبوع المقبل، ويكفية الفوز بأى نتيجة للتاهل لدور ال16 .

وأعرف ايهاب جلال المدير الفنى للفريق عن سعادتة بالفوز واقتراب التاهل لدور ال16 وقال : رغم ان نتيجة المباراة لم تدل الأداء الذى بذله لاعبي الفريق وكانوا قريبون من الفوز .

المصرى اليوم

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