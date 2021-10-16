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«حقوق الإنسان والخدمات الطبية» بالداخلية تستهدف الأقسام والمواقع الخدمية بالقاهرة

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«حقوق الإنسان والخدمات الطبية» بالداخلية تستهدف الأقسام والمواقع الخدمية بالقاهرة «حقوق الإنسان والخدمات الطبية» بالداخلية تستهدف الأقسام والمواقع الخدمية بالقاهرة

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قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم السبت، بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن القاهرة، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة داخل جميع الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من .

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بقافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين المترددين على الأقسام والمنشآت الشرطية بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتستهدف تلك المرورات التأكد من كفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ومراعاة مطابقة أماكن الاحتجاز للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوافر التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين والعمل على تدارك السلبيات وإزالة المعوقات والتأكيد على رجال الشرطة بإحداث التوازن بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

المصرى اليوم

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