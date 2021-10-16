مهرجان الجونة السينمائي يحيي الذكرى الـ25 لوفاة كريستوف كيشلوفسكى (صور)

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شهدت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، اليوم، إقامة معرض صور للمخرج البولندى الشهير كريستوف كيشلوفسكى، وحسبما أكد انتشال التميمي مدير المهرجان فإن المعرض يأتي إحياءًا للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته.

صمم وجهز المعرض منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبوسيف، ويضم المعرض 23 ملصقًا من متحف السينما في لودز، وجميعها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكى.

وحضر الافتتاح انتشال التميمي مدير المهرجان، بشري رئيس العمليات والمخرج، أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، ومنسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبوسيف.