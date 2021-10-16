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علق المهندس نجيب ساويرس عن منتقدي فساتين الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي قائلاً :«الناس دي بتصعب عليا عايشين في القرون الوسطى وأنا غياظ وإن شاء الله يموتوا بغيظهم.



وأضاف ساويرس في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة عبر شاشة «ON» رداُ على الانتقادات التي تروج عن المهرجان وأنه مهرجان عبارة عن استعراض للفساتين قائلاً: «الناس دي بتصعب عليا دي ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عايزة تشوف جمال ولا فرح وعايزة ترجعنا للوراء».

وأردف: «بالعكس أنا غياظ وبشوف كل ما احنا بنتقدم لقدام وبنوري الثقافة بتاعتنا والحرية بتاعتنا وإبداعنا للعالم، بيتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم».

وغازل نجيب في نهاية حديثه الاعلامية لميس الحديدي عندما سألته: عاوز تقول حاجة يانجيب؟ ليرد قائلاً: عاوز اقول أني بحبك بس.

- جزء من لقاء نجيب ساويرس مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش مهرجان الجونة -

- لقاء يسرا ونجيب وسميح ساويرس مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش مهرجان الجونة -