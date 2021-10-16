إيران تسجن محافظ "البنك المركزي" السابق 10 سنوات

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القضاء اتهمه ونائبه بانتهاك نظام العملة

قضت محكمة إيرانية بسجن محافظ المصرف المركزي الإيراني السابق ولي الله سيف، 10 سنوات، بعد اتهامه بانتهاك نظام العملة في البلاد، بحسب ما ذكره المتحدث باسم القضاء الإيراني ذبيح الله خداييان، اليوم (السبت).

وبيّن "خداييان" أن "سيف" اتهم بتهريب العملات الأجنبية أيضًا.

وأوضح أن أحمد عراقجي، نائب "سيف" آنذاك، قد حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بنفس التهم، كما حُكم على ثمانية آخرين بالسجن لمدد مختلفة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته، أشار التلفزيون الرسمي إلى أن "المتهمين ضخوا 160 مليون دولار و20 مليون يورو بشكل غير قانوني في السوق".