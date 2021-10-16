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"المحيميد" يعلن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين.. اعتبارًا من الغد

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"المحيميد" يعلن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين.. اعتبارًا من الغد "المحيميد" يعلن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين.. اعتبارًا من الغد
شدد على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية من حيث لبس الكمامة واستخدام "اعتمرنا"

أعلن مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع تفشي المستجد؛ وذلك اعتبارًا من يوم غدًا الأحد.

وقال "المحيميد": بناء على توجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ جنّدت الرئاسة بمختلف وكالاتها في المسجد الحرام كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة من خلال منظومة متكاملة من الإمكانيات والخدمات التي تسخرها للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية وآمنة ومطمئنة.

ونوّه بضرورة التقيد والالتزام من جميع القاصدين بما ورد في بيان وزارة الداخلية من تعليمات من خلال الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية "اعتمرنا، توكلنا".

وشدد على عموم العاملين بالمسجد الحرام، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد وإنفاذها؛ لضمان سلامة الجميع.

واختتم بالحمد والشكر للمولى عز وجل على انحسار الجائحة، وأردف بالدعاء للعلي القدير بأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، على ما يقدمون من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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