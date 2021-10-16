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مسؤول سعودي يوضح ملامح استراتيجية تحويل الرياض لمدينة مستدامة
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:23 مساءً
الخارجية الفلسطينية: تصنيف إسرائيل هيئات حقوقية فلسطينية منظمات أرهابية يمثل عدوانا صارخا
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:20 مساءً
بمشاركة قيادات سياسية وشعبية.. حوار مجتمعي لوضع خطة للمشروعات الخدمية بالمنيا غدًا
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:19 مساءً
أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:19 مساءً
محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة.. ويفتتحان 8 محطات تحلية
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:19 مساءً
«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي»
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:18 مساءً
حالة الطقس غدًا.. أمطار وشبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:18 مساءً
افتتاح ملعب خماسي في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:18 مساءً
أمريكا : نعمل على نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:12 مساءً
التحالف ينشر صورا استطلاعية لزوارق مفخخة تم تدميرها في الحديدة
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السبت 23 أكتوبر 2021 04:11 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الرئيس السيسى يوجه رسائل هامة للمتعدين على الأراضى الزراعية وأصحاب المبانى المخالفة
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 16 أكتوبر 2021 04:09 مساءً
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