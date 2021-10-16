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اقترب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من الصعود لدوري المجموعات لدوري رابطة الابطال الافريقي بعدما فاز علي فريق توسكر الكيني بهدف للاشيء في المباراة التي جمعتهما " السبت " ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 لدوري رابطة الابطال الافريقي لتسهل من مهمة الفريق في مباراة العودة التي ستجري في القاهرة بعد عشرة أيام، والتي يحتاج الزمالك فيها التعادل باي نتيجة من اجل حسم صعوده الي دوري المجموعات.

احرز هدف المباراة الوحيد اشرف بن شرقي في الدقيقة 47 من مجهود فردي بعدما راوغ اكثر من لاعب ودخل بالكرة منطقة الجزاء ولعبها داخل المرمي معلناً عن احراز الهدف الأول للزمالك.

وجاءت البداية متوسطة المستوي من كلا الفريقين وانحصر اللعب وسط الملعب، دون ادني خطورة علي المرميين، بسبب الحذر الشديد والخوف من اهتزاز الشباك مبكراً واستمرت فترة جس النبض طوال الخمسة عشر دقيقة الاولي من زمن الشوط الأول، واحتسبت ضربة حرة مباشرة لفريق توسكر الكيني، علي حدود منطقة الجزاء سددها مهاجم توسكر أرضية تصدي لها محمد ابوجبل، وبعدها يبدأ لاعبو الزمالك في تناقل الكرة فيما بينهما في محاولة لامتصاص حماس لاعبي توسكر، ولكن عاب علي لاعبو الزمالك البطء في التحضير وعدم سرعة نقل الهجمات الي ملعب المنافس مما سهل من مهمة لاعبي توسكر في السيطرة علي مجريات الأمور، ووسط السيطرة للاعبي توسكر، يشن الزمالك اول هجمة حقيقية في الدقيقة 30 عن طريق اشرف بن شرقي، الذي توغل بمجهود فردي داخل منطقة جزاء لكنها لعبها عرضية لم تجد من يقابلها داخل المرمي، ليضيع فرصة هدف لمصلحة الزمالك.

وتشهد الربع الساعة الأخيرة من زمن الشوط الأول سيطرة من لاعبي الزمالك، وتسنح فرصتين لاحمد سيد زيزو، واشرف بن شرقي، ولكن ينجح مدافعي توسكر والحارس في التصدي لاي محاولة للتهديف للزمالك، وخصوصاً كرة اشرف بن شرقي، في الدقيقة الأخيرة، التي اهداها له يوسف أوباما، علي خط المرمي، ولكنه لعبها بغرابة شديدة في يد الحارس، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تخلي لاعبي الزمالك عن حذرهم الدفاعي، وباغتوا فريق توسكر الكيني هجومياً بغية احراز هدف التقدم، ويتصدي القائم الايسر لتسديدة امام عاشور، لتضيع فرصة احراز هدف محقق للزمالك.

وبعدها بدقيقة واحدة يتقدم الزمالك بهدف لاشرف بن شرقي تسلم الكرة من الجهة اليسري لفريق توسكر وتوغل بها داخل منطقة الجزاء ولعبها داخل المرمي معلناً احراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 47.

وبعد الهدف يحاول فريق توسكر، العودة لاجواء المباراة، ويتعرض محمود حمدي الونش، للإصابة في احدي الكرات المشتركة ويتلقي العلاج داخل الملعب.

ويغير الزمالك بعد الهدف من طريقة لعبه معتمداً علي الاندفاع الهجومي للاعبي توسكر، وتركهم مساحات واسعة في المنطقة الخلفية يشن من خلالها لاعبو الزمالك، الهجمات المرتدة مستغلين سرعات احمد سيد زيزو، واوباما، واشرف بن شرقي.

ويلغي الحكم هدف للزمالك في الدقيقة 63 بداعي التسلل وبعدها يضيع احمد سيد زيزو، فرصة احراز الهدف الثاني، عندما سدد تسديدة قوية وهو منفرد بالمرمي لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمي توسكر.

ويدفع باتريس كارتيرون بشيكابالا بدلاً من سيف الدين الجزيري، في الدقيقة 77 في محاولة لتنشيط الناحية الهجومية واستغلال سرعات شيكابالا في شن الهجمات السريعة في ظل الاندفاع الهجومي للاعبي توسكر بحثاً عن ادراك هدف التعادل.

ويضيع أوباما، فرصة هدف مؤكد للزمالك في الدقيقة 81 بعد انفرد بالمرمي ولكنه اضاعها بغرابة شديدة ليضيع علي الزمالك فريصة تعزيز الهدف.

ويدفع كارتيرون بالثنائي محمد عبد الشافي، وعبد الله جمعة بدلاً من احمد سيد زيزو، واشرف بن شرقي، من اجل تأمين الناحية الدفاعية والحفاظ علي نتيجة المباراة