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كهربا وشريف في الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

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كهربا وشريف في الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني كهربا وشريف في الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيله الأساسي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت.

وعدل موسيماني من طريقته في مواجهة اليوم معتمدا على ثلاثي في وسط الملعب.

ويقود محمد شريف الهجوم وخلفه طاهر محمد ومحمود كهربا الهجوم

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية.

الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ووليد سليمان وبدر بانون ومحمد محمود وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا.

المصرى اليوم

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