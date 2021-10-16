ضبط مسجل خطر ارتكب عددًا من سرقات بطاريات وإطارات السيارات في القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بالقاهرة، ارتكب عددًا من سرقات البطاريات والإطارات من داخل السيارات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة البطاريات والإطارات من داخل السيارات بأسلوب «الفك».

بتقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله مركبة «توك توك» مستأجرة وبحوزته 6 بطاريات سيارات مختلفة الأنواع، و2 مفك، وبنسه، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.