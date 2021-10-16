أخبار عاجلة

مسؤول سعودي يوضح ملامح استراتيجية تحويل الرياض لمدينة مستدامة -
الخارجية الفلسطينية: تصنيف إسرائيل هيئات حقوقية فلسطينية منظمات أرهابية يمثل عدوانا صارخا -
بمشاركة قيادات سياسية وشعبية.. حوار مجتمعي لوضع خطة للمشروعات الخدمية بالمنيا غدًا -
أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة.. ويفتتحان 8 محطات تحلية -
«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي» -
حالة الطقس غدًا.. أمطار وشبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة -
افتتاح ملعب خماسي في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش -
أمريكا : نعمل على نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن -
التحالف ينشر صورا استطلاعية لزوارق مفخخة تم تدميرها في الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط مسجل خطر ارتكب عددًا من سرقات بطاريات وإطارات السيارات في القاهرة

Print
ضبط مسجل خطر ارتكب عددًا من سرقات بطاريات وإطارات السيارات في القاهرة ضبط مسجل خطر ارتكب عددًا من سرقات بطاريات وإطارات السيارات في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بالقاهرة، ارتكب عددًا من سرقات البطاريات والإطارات من داخل السيارات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة البطاريات والإطارات من داخل السيارات بأسلوب «الفك».

بتقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله مركبة «توك توك» مستأجرة وبحوزته 6 بطاريات سيارات مختلفة الأنواع، و2 مفك، وبنسه، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر

شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر

كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية

كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية

نقل مركز تطعيم المسافرين من قرية الحجاج بالسويس إلى ديوان عام مديرية الصحة

نقل مركز تطعيم المسافرين من قرية الحجاج بالسويس إلى ديوان عام مديرية الصحة

موسيماني يطلب تقريرًا مفصلًا عن تطور إصابة «الشناوي»

موسيماني يطلب تقريرًا مفصلًا عن تطور إصابة «الشناوي»