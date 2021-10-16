أخبار عاجلة

مسؤول سعودي يوضح ملامح استراتيجية تحويل الرياض لمدينة مستدامة -
الخارجية الفلسطينية: تصنيف إسرائيل هيئات حقوقية فلسطينية منظمات أرهابية يمثل عدوانا صارخا -
بمشاركة قيادات سياسية وشعبية.. حوار مجتمعي لوضع خطة للمشروعات الخدمية بالمنيا غدًا -
أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة.. ويفتتحان 8 محطات تحلية -
«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي» -
حالة الطقس غدًا.. أمطار وشبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة -
افتتاح ملعب خماسي في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش -
أمريكا : نعمل على نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن -
التحالف ينشر صورا استطلاعية لزوارق مفخخة تم تدميرها في الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير : إلغاء بطاقة باسم «عبدالفتاح » بالمنيا في حينها

Print
وزير التموين: إلغاء بطاقة التموين باسم «عبدالفتاح السيسي» بالمنيا في حينها وزير : إلغاء بطاقة باسم «عبدالفتاح » بالمنيا في حينها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود ارقام قومية صحيحة ولكن ليست من احد افراد العائلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم انه فيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبدالفتاح اليوم بشأن وجود بطاقة تموين بأسمه بمحافظة المنيا اشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي وتم الغاء البطاقة في حينه.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه حتى الآن يتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الاخطاء يتم إتخاذ اللازم والجميع يعلم انه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عدم رقمنة الدولة المصرية جعل الرؤية غير واضحة فيما يتعلق ببطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الوضع استمر لسنوات من عدم وضوح البيانات مما أدى للاستقرار لواقع غير دقيق.

أضاف خلال افتتاح مجموعة مشاريع الإسكان البديلة للمناطق غير الآمنة، السبت: «بدليل وأنا قولت لدكتور مصطفى قبل كده، قولتله أنا ليا بطاقة في المنيا باسمي بيتصرف بيها، والله بتكلم بجد».

تابع: «في ناس موجودة مبتاخدش البطاقة فعلًا، وهي مش عايزاها صحيح، لكن هي متعرفش إن البطاقة مستخدمة في أماكن أخرى»، لافتًا إلى أن الاتجاه إلى الرقمنة الهدف منه وضوح الرؤية لتصنيف المجتمع بشكل صحيح حتى تعطي الدولة لكل إنسان حقه دون هدر.

وأوضح: «خلال الخمسن ستين سنة اللي فاتوا أوضاع وممارسات عرفت الناس تستفيد من الدعم والإجراءات اللي كانت ماشية بالطريقة دي»، لما وقفت الموضوع ده من سنتين، مضيفًا: «قولت نوقفه لغاية لما نقدر نتأكد ونطمن من إن البيانات بتاعتنا درجة جودتها عالية جدًا موثوق فيها عشان منظلمش الناس وعشان نعطي الناس حقوقها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس مصلحة الجمارك: المنظومة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس السيسي

رئيس مصلحة الجمارك: المنظومة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس السيسي

التموين تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر

التموين تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر

«مباحث التموين»: ضبط 1130 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1130 قضية تموينية خلال 24 ساعة

نائبه: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي

نائبه: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي