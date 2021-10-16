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قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود ارقام قومية صحيحة ولكن ليست من احد افراد العائلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم انه فيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن وجود بطاقة تموين بأسمه بمحافظة المنيا اشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي وتم الغاء البطاقة في حينه.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه حتى الآن يتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الاخطاء يتم إتخاذ اللازم والجميع يعلم انه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عدم رقمنة الدولة المصرية جعل الرؤية غير واضحة فيما يتعلق ببطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الوضع استمر لسنوات من عدم وضوح البيانات مما أدى للاستقرار لواقع غير دقيق.

أضاف خلال افتتاح مجموعة مشاريع الإسكان البديلة للمناطق غير الآمنة، السبت: «بدليل وأنا قولت لدكتور مصطفى قبل كده، قولتله أنا ليا بطاقة في المنيا باسمي بيتصرف بيها، والله بتكلم بجد».

تابع: «في ناس موجودة مبتاخدش البطاقة فعلًا، وهي مش عايزاها صحيح، لكن هي متعرفش إن البطاقة مستخدمة في أماكن أخرى»، لافتًا إلى أن الاتجاه إلى الرقمنة الهدف منه وضوح الرؤية لتصنيف المجتمع بشكل صحيح حتى تعطي الدولة لكل إنسان حقه دون هدر.

وأوضح: «خلال الخمسن ستين سنة اللي فاتوا أوضاع وممارسات عرفت الناس تستفيد من الدعم والإجراءات اللي كانت ماشية بالطريقة دي»، لما وقفت الموضوع ده من سنتين، مضيفًا: «قولت نوقفه لغاية لما نقدر نتأكد ونطمن من إن البيانات بتاعتنا درجة جودتها عالية جدًا موثوق فيها عشان منظلمش الناس وعشان نعطي الناس حقوقها».