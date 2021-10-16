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.. استخراج هاتف محمول من معدة مواطن

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قام بابتلاعه منذ 6 شهور

مصر.. استخراج هاتف محمول من معدة مواطن

قال عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان في ، الدكتور محمد زكي الدهشوري: إن مستشفى أسوان الجامعي استقبل مريضًا تم استخراج هاتف محمول من معدته، طبقًا لـ"المصري اليوم".

وكان المستشفى قد استقبل مريضًا يعاني من ألم شديد في البطن، فأجريت له أشعة وفحوصات طبية، كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورًا لإنقاذ حياة المريض.

وعلى الفور قام طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي بإجراء عملية، وقاموا باستخراج جسم غريب من معدته، تبين أنه هاتف محمول صغير حيث قام الفريق الطبي باستخراج الهاتف من معدة المريض، وهذه تُعد الواقعة الأولى من نوعها.

وأكد المريض أنه قام بابتلاع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته مما أدى إلى حجب الطعام وشعوره بآلام شديدة بالمعدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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