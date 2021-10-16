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البيئة: جولات ميدانية لمتابعة أعمال السيطرة اليومية على مقالب المخلفات في القاهرة

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البيئة: جولات ميدانية لمتابعة أعمال السيطرة اليومية على مقالب المخلفات في القاهرة البيئة: جولات ميدانية لمتابعة أعمال السيطرة اليومية على مقالب المخلفات في القاهرة

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تابع الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أعمال المرور اليومي على المقالب العمومية لمتابعة الوضع واحكام السيطرة على الانبعاثات وخاصة مع وجود تحذيرات من سكون الهواء، وذلك بتنفيذ سلسلة من الجولات لمقالب القاهرة الكبرى بدأت بالمرور على مقالب شرق القاهرة، ومنها مقلب الضغط العالي بالقاهرة الجديدة ومقلب الطوب الرملي والتأكد من استقرار الأوضاع بهما وعدم تواجد انبعاثات، حيث تم التنبيه على ضرورة استمرار تغطية المخلفات الموجودة بالموقع واحكام السيطرة على أية انبعاثات بالموقع أولا بأول.

وأوضح الدكتور طارق العربي قرب انتهاء الدراسات الخاصة بموقع مقلب الطوب الرملي لتحديد كمية المخلفات بالموقع والسيناريوهات التي ستتم بالموقع، كما تم المرور على مقلب الوفاء والامل لمتابعة الأوضاع به وتبين استقرارها، وذلك في إطار التعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة للسيطرة الآنية على أية انبعاثات تحدث بالموقع.

واستكمالا للجولات الميدانية، قام رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمرور على منطقة شبرامنت بجنوب الجيزة للوقوف على الوضع بالمنطقة واحكام السيطرة على مصادر الانبعاثات بها، حيث تم زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بشبرامنت، والتنبيه على المسئولين عن التشغيل بالالتزام بساعات التشغيل وعدم تشغيل المحارق بعد الساعة الثانية ظهرا والالتزام باشتراطات التخزين وتشغيل المحارق بالطريقة السليمة صحيا وبيئيا، كما تم المرور على منطقة التشغيل بمقلب شبرامنت للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عملية التشغيل وأعمال استقبال المخلفات واعمال الفرد والتسوية والتغطية للمخلفات الواردة للمقالب، بالإضافة إلى المرور مع على موقع الخلية الجديدة المنفذة من وزارة البيئة دعما لمحافظة الجيزة ضمن أعمال البنية التحتية لاستطلاع ما تم من اعمال انشاء الخلية من طبقات العزل التبطين الخلية وشبكه الرشيح ومدى قرب الانتهاء من اعمال الإنشاءات.

المصرى اليوم

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