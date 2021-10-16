بعد نشره كتابًا دون مراجعة.. الكنيسة توقف موقع مكتبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية

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عقد مجلس الكلية الإكليريكية، بالأنبا رويس، اجتماعًا طارئًا، مساء أمس، عبر شبكة الإنترنت، وذلك لمناقشة مشكلة نشر كتب على الموقع الإلكتروني لمكتبة الكلية، دون الرجوع لإدارة الكلية، أو مراجعة محتوى هذه الكتب.

وأصدر المجلس بيانً، أكد خلاله أنه في يوم الجمعة ١٥ أكتوبر الساعة التاسعة مساءًا، اجتمع مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في جلسة طارئة دعا إليها نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ووكيل الكلية، وذلك لمناقشة تداعيات ماقام به مسؤول المكتبة بالكلية من نشر كمية هائلة من الكتب الإلكترونية على موقع مكتبة الكلية دون تصريح من إدارة الكلية.

وقرر مجلس الكلية المنعقد بوقف موقع مكتبة الكلية لحين مراجعة محتوياته من الكتب.