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انخفاض الذهب في الأردن اليوم السبت 16-10-2021

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انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 16-10-2021 انخفاض الذهب في الأردن اليوم السبت 16-10-2021

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انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 16-10-2021 فى الأردن، عن آخر تسعيرة معلنة من نقابة أصحاب الذهب يوم الخميس الماضي.

وتُصدر النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان تسعيرة موحدة يوميًا لأسعار الذهب فى الأردن.

انخفض سعر الذهب اليوم فى الاردن وفق التسعيرة المعلنة من نقابة أصحاب محال الذهب المعروفة باسم التسعيرة اليومية لبيع الذهب ووصلت الأسعار إلي:

اليوم في الأردن عيار 24 وصل إلي 42.90 دينار أردني للبيع، 39.80 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 بلغ 36.10 دينار أردني للبيع، 34.60 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب فى الأردن عيار 18 في الأردن البوم وصل إلى 32.30 دينار أردني للبيع، 29.40 دينار أردني للشراء.

أسعار الذهب فى الأردن الخميس 14-10-2021

سعر الذهب في الأردن عيار بلغ 24 43.50 دينار أردني للبيع، 40.40 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب في الأردن جرام الذهب في الأردن اليوم بلغ عيار 21 بلغ 36.60 دينار أردني للبيع، 35.10 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب فى الأردن عيار 18 في الأردن بلغ 32.70 دينار أردني للبيع، 29.80 دينار أردني للشراء.

أسعار الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب عالميًا لكل من العقود الأجلة والفورية أمس الجمعة فى ختام أيام عمل البورصات العالمية الأسبوع الماضي.

ووصل سعر الذهب للعقود الفورية أمس فى ختام البورصات العالمية إلى 1767.62 دولار بانخفاض بنسبة 1.57%.

وانخفضت أيضًا أسعار الذهب للعقود الآجلة أمس فى ختام التعاملات قبل بدء العطلة الأسبوعية اليوم وغدًا الأحد بنسبة 1.65%، ووصل سعر الذهب إلى 1768.20 دولار.

أخبار أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب في السعودية اليوم تواصل الإنخفاض السبت 16-10-2021

المصرى اليوم

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