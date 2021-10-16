أخبار عاجلة

مسؤول سعودي يوضح ملامح استراتيجية تحويل الرياض لمدينة مستدامة -
الخارجية الفلسطينية: تصنيف إسرائيل هيئات حقوقية فلسطينية منظمات أرهابية يمثل عدوانا صارخا -
بمشاركة قيادات سياسية وشعبية.. حوار مجتمعي لوضع خطة للمشروعات الخدمية بالمنيا غدًا -
أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة.. ويفتتحان 8 محطات تحلية -
«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي» -
حالة الطقس غدًا.. أمطار وشبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة -
افتتاح ملعب خماسي في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش -
أمريكا : نعمل على نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن -
التحالف ينشر صورا استطلاعية لزوارق مفخخة تم تدميرها في الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مسيرات للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء بالأقصر

Print
مسيرات للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء بالأقصر مسيرات للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة الأقصر، مساء غد الأحد، كرنفالا للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء للطلاب المكفوفين بالجامعة وطلاب منطقة الأقصر الأزهرية والتربية والتعليم.

تبدأ الفعاليات بمسيرة، يشارك بها رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المكفوفين وبعض الشخصيات العامة.

تتحرك المسيرة من ميدان الملك عبدالله، «التجارة» سابقًا إلى مكتبة العامة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتستكمل فقرات الحفل الفنية فوق منصة المسرح الروماني على طريق الكباش.

ويتخلل الحفل فقرات ( قرآن- إنشاد- شعر- غناء- اسكتش- توزيع الهدايا).

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي»

«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي»

الدفاع الروسية تنشر لقطات من أول عملية إنزال جوي مشتركة للعسكريين الروس والمصريين

الدفاع الروسية تنشر لقطات من أول عملية إنزال جوي مشتركة للعسكريين الروس والمصريين

«تحليل الخطاب السينمائي المصري» كتاب جديد للناقد أحمد المطيري

«تحليل الخطاب السينمائي المصري» كتاب جديد للناقد أحمد المطيري

جمعية مصر الجديدة تحتفل باليوم العالمي للابتسامة اليوم

جمعية مصر الجديدة تحتفل باليوم العالمي للابتسامة اليوم