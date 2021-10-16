مسيرات للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء بالأقصر

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تنظم جامعة الأقصر، مساء غد الأحد، كرنفالا للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء للطلاب المكفوفين بالجامعة وطلاب منطقة الأقصر الأزهرية والتربية والتعليم.

تبدأ الفعاليات بمسيرة، يشارك بها رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المكفوفين وبعض الشخصيات العامة.

تتحرك المسيرة من ميدان الملك عبدالله، «التجارة» سابقًا إلى مكتبة مصر العامة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتستكمل فقرات الحفل الفنية فوق منصة المسرح الروماني على طريق الكباش.

ويتخلل الحفل فقرات ( قرآن- إنشاد- شعر- غناء- اسكتش- توزيع الهدايا).