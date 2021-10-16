دول جنوب شرق آسيا تتخذ موقفًا ضد ميانمار في القمة المقبلة (تفاصيل)

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وافق وزارء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا على تقليل درجة مشاركة ميانمار في القمة المقبلة التي تعقد على مدار يومين من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تحول من جانب الرابطة التي طالما تميزت بسياسة التواصل وعدم التدخل، كما توصف بأنها من أكثر المواقف حدة إزاء قياداتها عقب الانقلاب العسكري الذي وقع فيها في أول فبراير الماضي.

قالت بروناي، اليوم السبت، إنه ستتم دعوة ممثل غير سياسي من ميانمار لحضور قمة دول جنوب شرق آسيا هذا الشهر، وهي «خطوة غير مسبوقة»، وذلك لتهميش زعيم المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وذلك حسب تقارير وسائل إعلام عالمية.

غير أنه لم يذكر أسم زعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج ولم يتم تحديد الشخصية غير السياسية التي ستوجه لها الدعوة بالحضور.

وعقد وزارء الخارجية اجتماعا طارئا مساء الجمعة لبحث عدم التزام المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في ميانمار في فبراير بخارطة طريق سبق وأن تم الاتفاق عليها مع رابطة آسيان في أبريل الماضي بهدف معالجة الآثار المترتبة على الانقلاب الذي قاده مين أونج هلاينج.

في حين يتصاعد الضغط الدولي على رابطة آسيان لاتخاذ موقف «أشد صرامة» إزاء «تقاعس» ميانمار عن اتخاذ الخطوات المتفق عليها لإنهاء العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وبدء حوار مع المعارضة، وإطلاق سراح العشرات من الشخصيات السياسية من بينهم الزعيمة المدنية أونج سان سو كي المخلوعة من منصبها.

كما رفضت ميانمار التعاون مع مبعوث الرابطة لحل الأزمة وزير خارجية بروناي الثاني إراياوان يوسف، والذي تم تعيينه في أغسطس الماضي للتدخل لحل الأزمة، ولكنه ألغى فجأة رحلة له لميانمار هذا الأسبوع بعدما قيل له إنه لن يتمكن من مقابلة سو كي وغيرها كما كان يريد.

يذكر أن أكثر من 1100 لقوا مصرعهم على أيدي قوات الأمن في ميانمار واعتقال آلاف وفقا للأمم المتحدة، وسط حملة صارمة على الإضرابات والاحتجاجات أبعدت البلاد عن المسار الديمقراطي الوليد وأثارت إدانات دولية.

قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ - صورة أرشيفية

قوات الأمن تفتح النار على المحتجين علي الانقلاب العسكرى في ميانمار - صورة أرشيفية

تشييع جثمان أحد ضحايا الانقلاب العسكرى في ميانمار، خلال احتجاجات مضادة للمجلس العسكري. - صورة أرشيفية