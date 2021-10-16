أخبار عاجلة

مسؤول سعودي يوضح ملامح استراتيجية تحويل الرياض لمدينة مستدامة -
الخارجية الفلسطينية: تصنيف إسرائيل هيئات حقوقية فلسطينية منظمات أرهابية يمثل عدوانا صارخا -
بمشاركة قيادات سياسية وشعبية.. حوار مجتمعي لوضع خطة للمشروعات الخدمية بالمنيا غدًا -
أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة.. ويفتتحان 8 محطات تحلية -
«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي» -
حالة الطقس غدًا.. أمطار وشبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة -
افتتاح ملعب خماسي في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش -
أمريكا : نعمل على نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن -
التحالف ينشر صورا استطلاعية لزوارق مفخخة تم تدميرها في الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

دول جنوب شرق آسيا تتخذ موقفًا ضد ميانمار في القمة المقبلة (تفاصيل)

Print
دول جنوب شرق آسيا تتخذ موقفًا ضد ميانمار في القمة المقبلة (تفاصيل) دول جنوب شرق آسيا تتخذ موقفًا ضد ميانمار في القمة المقبلة (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق وزارء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا على تقليل درجة مشاركة ميانمار في القمة المقبلة التي تعقد على مدار يومين من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تحول من جانب الرابطة التي طالما تميزت بسياسة التواصل وعدم التدخل، كما توصف بأنها من أكثر المواقف حدة إزاء قياداتها عقب الانقلاب العسكري الذي وقع فيها في أول فبراير الماضي.

قالت بروناي، اليوم السبت، إنه ستتم دعوة ممثل غير سياسي من ميانمار لحضور قمة دول جنوب شرق آسيا هذا الشهر، وهي «خطوة غير مسبوقة»، وذلك لتهميش زعيم المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وذلك حسب تقارير وسائل إعلام عالمية.

غير أنه لم يذكر أسم زعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج ولم يتم تحديد الشخصية غير السياسية التي ستوجه لها الدعوة بالحضور.

وعقد وزارء الخارجية اجتماعا طارئا مساء الجمعة لبحث عدم التزام المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في ميانمار في فبراير بخارطة طريق سبق وأن تم الاتفاق عليها مع رابطة آسيان في أبريل الماضي بهدف معالجة الآثار المترتبة على الانقلاب الذي قاده مين أونج هلاينج.

في حين يتصاعد الضغط الدولي على رابطة آسيان لاتخاذ موقف «أشد صرامة» إزاء «تقاعس» ميانمار عن اتخاذ الخطوات المتفق عليها لإنهاء العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وبدء حوار مع المعارضة، وإطلاق سراح العشرات من الشخصيات السياسية من بينهم الزعيمة المدنية أونج سان سو كي المخلوعة من منصبها.

كما رفضت ميانمار التعاون مع مبعوث الرابطة لحل الأزمة وزير خارجية بروناي الثاني إراياوان يوسف، والذي تم تعيينه في أغسطس الماضي للتدخل لحل الأزمة، ولكنه ألغى فجأة رحلة له لميانمار هذا الأسبوع بعدما قيل له إنه لن يتمكن من مقابلة سو كي وغيرها كما كان يريد.

يذكر أن أكثر من 1100 لقوا مصرعهم على أيدي قوات الأمن في ميانمار واعتقال آلاف وفقا للأمم المتحدة، وسط حملة صارمة على الإضرابات والاحتجاجات أبعدت البلاد عن المسار الديمقراطي الوليد وأثارت إدانات دولية.

قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ - صورة أرشيفية
قوات الأمن تفتح النار على المحتجين علي الانقلاب العسكرى في ميانمار - صورة أرشيفية
تشييع جثمان أحد ضحايا الانقلاب العسكرى في ميانمار، خلال احتجاجات مضادة للمجلس العسكري. - صورة أرشيفية
تشييع جثمان أحد ضحايا الانقلاب العسكرى في ميانمار، خلال احتجاجات مضادة للمجلس العسكري. - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمشاركة قيادات سياسية وشعبية.. حوار مجتمعي لوضع خطة للمشروعات الخدمية بالمنيا غدًا

بمشاركة قيادات سياسية وشعبية.. حوار مجتمعي لوضع خطة للمشروعات الخدمية بالمنيا غدًا

أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة.. ويفتتحان 8 محطات تحلية

محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة.. ويفتتحان 8 محطات تحلية

«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي»

«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي»