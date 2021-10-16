ضبط المتهم بالتحرش بفتاة داخل المترو وبحوزته مخدرات

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات بلاغ إحدى الفتيات بتعرضها لواقعة تحرش أثناء استقلالها مترو الأنفاق، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى من إحدى الفتيات بأنه حال استقلالها أحد قطارات مترو الأنفاق، وأثناء تواجدها بإحدى عربات المترو قام أحد الأشخاص بمعاكستها والاتيان بإيحاءات خارجة تخدش الحياء».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمكن ضبطه حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق وحيازته كمية من مخدر البودر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والمواد المخدرة بقصد التعاطي».