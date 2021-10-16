وزير الرياضة يفتتح اعمال تطوير ورفع كفاءة نادي التجمع هايتس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن



افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي التجمع هايتس، والتي تضمنت افتتاح ملاعب اكليرك وملعب قانوني ومبني اجتماعي بنظام حق الإنتفاع، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة القاهرة، وكان في استقباله مجلس ادارة النادي برئاسة المستشار محمد الأسيوطي.

وعقب افتتاحه لاعمال التطوير بالنادي، التقي بمجموعة من الشباب في لقاء مفتوح حول مفهوم الوعي بحضور الاستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الدكتور حسن خليل رئيس الإدارة المركزية بمنطقة القاهرة الأزهرية، الدكتور محمود الهواري مدير عام هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود خليل وكيل مديرية الأوقاف بالقاهرة، القمص رافائيل ثروت ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدكتور خالد عمران أمين الفتوى، ومدير عام المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية، الدكتوره ميرفت سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة.



وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن قضية الوعي اهم القضايا المعاصرة التي تعيشها مصر، مشيراً الي ضرورة توعية الشباب بمفاهيم الدين الصحيحة، وعدم الخلط بين المفهوم الديني والمفهوم السياسي، واستثمار جهد الشباب في مجال خدمة المجتمع والوطن، من خلال حملات توعية وتثقيفية لكافة أطياف المجتمع، إضافة الي نشر المفاهيم الصحيحة ونبذ المعلومات المغلوطة ونشر ثقافة التعايش السلمي ومواجهة الأفكار الهدامة، مشيراً الي الاهتمام الكبير من الوزارة بقضية بناء الوعي لدي الشباب.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف علي ضرورة احياء الوعي والتوجه نحو توعية شباب الامه فالتوعية هي أساس نهضة مصر الحالية، مشددا علي ان التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة يسهم في بناء وعي الشباب بشكل عصري متفتح، من خلال عدة برامج تسهم في بناء الإنسان، وتحقيق العمران، وزيادة الوعي الديني والمجتمعي، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المنحرفة والهدامة، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، ودعم منظومة القيم والأخلاق، لتحقيق الأهداف السامية التي تدعم أهداف خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 في ضوء رؤية القيادة السياسية الحكيمة، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".



ومن جانبه، أكد القمص رافائيل ثروت ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ان الدولة المصرية تخوض معركة كبري وهي معركة الوعي، مشيراً الي دور الكنيسة في بناء الوعي للأسرة المصرية وبناء الإنسان المصري والحفاظ علي نسيج الوطن.



وكان وزير الشباب والرياضة قد استهل جولته التفقدية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، بافتتاح أعمال تطوير مركز التكوين المهني بالساحل، كما افتتح ملعبا ومبني اداري وتفقد منطقة إنشاء حمام سباحة بمركز شباب الحبانية، ومركزي شباب عابدين وعين الصيرة بالإضافة الي اطلاق سفينة النيل للشباب العربي .