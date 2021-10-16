وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة الجائزة الكبرى بمشاركة 500 لاعب ولاعبة

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح بطولة «الجائزة الكبرى»، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»، برئاسة إسلام قرطام، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وتمتد فعاليتها على مدار يومين بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الكابتن فكرى صالح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق وأحد أبطال حرب أكتوبر، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، محمود عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بالوزارة.

وتتضمن البطولة 3 فئات للمنافسة، الأولى بطولة الـ«Power»، وبطولة الـ«Strength»، وبطولة الـ«Free Style» بمشاركة 20 فريق.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن كل من يمارس الرياضة هم أولاد الوزارة، وسيتم دعمهم ومساندتهم لتحقيق أحلامهم ليكونوا أبطالا، والحفاظ على الصحة أيضا، فالرياضة أمن قومى كما قال فخامة الرئيس، والمحافظة على الجسم والقوام أمن قومى أيضاً، معرباً عن سعادته بالأنشطة التي يقدمها اتحاد ستريت وورك أوت، مشيراً إلى أن هناك رياضة البطولة والتى من خلالها يتم تحقيق الإنجازات مثل بيج رامى الذي خطف أنظار العالم بتحقيقه مستر أولمبيا.

وتطرق «صبحي» إلى أن المشاريع الرياضية يتم تنفيذها على أسس علمية بهدف خلق جيل جديد لديه القدرة على حصد الميداليات، فالدولة المصرية تهتم بالأبطال في مختلف الألعاب لتأهيلهم للمشاركة في الأولمبياد المقرر إقامتها بعد ٣ سنوات، مع توفير صالات مجهزة تضاهى صالات الأولمبياد، فنحن نسعي لتحقيق إنجازات ونجاحات على المستوي الدولي.

من جهته، أكد بليغ أبو عايد نائب رئيس اتحاد ستريت وورك أن الاتحاد قام بافتتاح أكثر من حديقة بأماكن مفتوحة لممارسة اللعبة «رياضة الشارع»، مشيراً إلى أن راعى البطولة هو نفسه راعى بيج رامي الذي حقق بطولة مستر أولمبيا وهو ما يضمن نجاح بطولة الجائزة الكبرى لرياضة الشوارع «ستريت وورك».

ومن جانبه، قال فكرى صالح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق: «الرئيس السيسى هدية الله لمصر بما يقدمه من إنجازات، ويجب علينا التضحية بكل شى للوصول إلى رؤية مصر في افضل مكان

أشار «صالح» إلى أن سيناء ارتوت بدمه عند إصابته في حرب أكتوبر، مضيفا أنه زامل الجنرال الراحل محمود الجوهرى الذي كان رجلا على قدر المسؤولية في الحرب، وكما فعلنا في المعركة بذلنا كل جهدنا في الرياضة والمسيرة التدريبية.

وخلال الافتتاح تم تكريم البعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم بروسيا، والتي نجحت في تحقيق إنجار تاريخي، بتحقيق اللاعب أحمد جمال المركز الثاني على مستوي العالم في فئة الـ«Strength»، واللاعب مازن أحمد المركز الرابع على مستوي العالم في فئة «Free Style»، واللاعب أشرف جمال المركز السادس على مستوي العالم في فئة الـ «Power»، واللاعب عبدالرحمن ممدوح المركز الحادي عشر على مستوى العالم في فئة الـ «Free Style».

كما تم تكريم مجلس شعبة التصوير الصحفي بنقابة الصحفيين، المصور الصحفي حسام دياب، والمصور الصحفي أسامة عبدالنبي، والمصور الصحفي مجدي إبراهيم.

والفائزين في مسابقة أفضل صورة للعاصمة الإدارية، المصور الصحفي أحمد عجمي عبدالغني، الفائز بالمركز الأول، وفى المركز الثاني مناصفًا المصور الصحفي محمد خالد، والمصور الصحفي محمد كمال، والمركز الثالث، المصور الصحفي سليمان العطيفي.

والفائزون في مسابقة أفضل صورة لبطولة «ستريت وورك أوت»، المصور الصحفي محمد حسام الدين، الفائز بالمركز الأول، وفى المركز الثاني مناصفًا، المصور الصحفي محمود خالد، والمصورة الصحفية شروق غنيم، وفى المركز الثالث المصور الصحفي محمود الخواص.