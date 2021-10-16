ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي اليوم 16 - 10- 2021 بعد خماسية واتفورد

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد لقاء ليفربول وواتفورد والذي فاز به الريد بخماسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما ظهر السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021 - 2022.

تصدر ليفربول المسابقة مؤقتا برصيد 18 نقطة يليه تشيلسي الإنجليزي برصيد 16 نقطة الذي سيخوض لقاءا هاما ومرتقبا أمام برينتفورد عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد لقاء ليفربول وواتفورد اضغط هنا

تجديد عقد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المصري مع فريقه ليفربول الإنجليزي بدأت تدخل في منعطف جديد بعدما أشارت عدة تقارير بتقديم النادي الإنجليزي عرضا جديدا للنجم المصري العالمي محمد صلاح لتجديد عقده الذي ينتهى في عام 2023.

ووفقا لما نشره موقع «فوتبول إنسايدر» إدارة ليفربول تعمل حاليا على التقدم بعرض لا يُرفض على صلاح لإقناعه بالتجديد على أن يكون راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بالإضافة للحوافز والمكافآت.

وأضاف التقرير أن هذا العقد قد يجعل محمد صلاح يحصل على مبلغ 82 مليون جنيه استرليني، طوال فترة عقده الجديد المتوقع استمراره حتى صيف عام 2026.