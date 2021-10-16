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وكالة الأنباء السودانية: مظاهرات أمام القصر الجمهوري بالخرطوم

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وكالة الأنباء السودانية: مظاهرات أمام القصر الجمهوري بالخرطوم وكالة الأنباء السودانية: مظاهرات أمام القصر الجمهوري بالخرطوم

شارك آلاف السودانيين في مظاهرة دعت لها قوى سياسية سودانية، أعلنت العودة لمنصة تأسيس الحرية والتغيير باسم قوى الحرية والتغيير- الميثاق الوطني- وهي مجموعة مناوئة لقوى الحرية والتغيير التي تشكل الحاضن السياسي للحكومة السودانية التي يترأسها الدكتور عبدالله حمدوك.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أنه شارك في الحشد الجماهيري أمام القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم أنصار الأحزاب وحركات الكفاح المسلح التي أعلنت في وقت سابق عزمها التوقيع على ميثاق وطني والعودة لمنصة التأسيس، بجانب إدارات أهلية وطرق صوفية وممثلين لبعض القبائل السودانية .

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تدعو لإستكمال مؤسسات الحكم وعودة نقابات العمال وإصلاح شامل يشمل كل مؤسسات الدولة.

وأوضحت مصادر لـ«سونا» أن عدداً من المخاطبات ستخلل البرنامج في وقت لاحق اليوم، فيما لم يتأكد التوقيع على الميثاق الوطني للقوي السياسية اليوم.

وبدأ المتظاهرون بالتجمع في شوارع وسط العاصمة الخرطوم ولوحظ ان اعداداً كبيرة من الحافلات قد أحضرت المتظاهرين من أطراف العاصمة وبعض الولايات وقد اتسمت المظاهرات بالتنظيم والسلمية، كما لاحظ المراقبون طبقا لوكالة الأنباء السودانية، خلو شوارع منطقة وسط الخرطوم من الحواجز التي كانت تضعها أجهزة الأمن والشرطة عادة في هذه الشوارع في المظاهرات العديدة التي شهدتها الخرطوم من قبل , ولم تسجل اية اعمال عنف أو شغب حتى نشر هذا الخبر في الثانية بعد ظهر اليوم.

المصرى اليوم

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