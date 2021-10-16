لجان «النواب» تناقش «التكنولوجيا المالية» و «نقابات المهن التمثيلية» وتقييم "

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تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها غدا على هامش انعقاد الجلسات العامة للملجس وا لتى تستمر لمدة 3 ايام، حيث تستمتع لجنة السياحة والطيران إلى آراء ممثلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.

كما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعراض مشروع قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية» المقدم من الحكومة.

كما تناقش لجنة العلاقات الخارجية، الاداء الخارجى للهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

كما تعقد لجنة الاعلام والثقافة والاثار جلسة استماع إلى رأى كل من، نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة:

الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

الثاني: بتعديل القانون رقم 83 لسنة1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيلي.