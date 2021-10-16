أخبار عاجلة

مسؤول سعودي يوضح ملامح استراتيجية تحويل الرياض لمدينة مستدامة -
الخارجية الفلسطينية: تصنيف إسرائيل هيئات حقوقية فلسطينية منظمات أرهابية يمثل عدوانا صارخا -
بمشاركة قيادات سياسية وشعبية.. حوار مجتمعي لوضع خطة للمشروعات الخدمية بالمنيا غدًا -
أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة.. ويفتتحان 8 محطات تحلية -
«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي» -
حالة الطقس غدًا.. أمطار وشبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة -
افتتاح ملعب خماسي في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش -
أمريكا : نعمل على نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن -
التحالف ينشر صورا استطلاعية لزوارق مفخخة تم تدميرها في الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لجان «النواب» تناقش «التكنولوجيا المالية» و «نقابات المهن التمثيلية» وتقييم "

Print
لجان «النواب» تناقش «التكنولوجيا المالية» و «نقابات المهن التمثيلية» وتقييم " لجان «النواب» تناقش «التكنولوجيا المالية» و «نقابات المهن التمثيلية» وتقييم "

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها غدا على هامش انعقاد الجلسات العامة للملجس وا لتى تستمر لمدة 3 ايام، حيث تستمتع لجنة السياحة والطيران إلى آراء ممثلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.

كما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعراض مشروع قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية» المقدم من .

كما تناقش لجنة العلاقات الخارجية، الاداء الخارجى للهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

كما تعقد لجنة الاعلام والثقافة والاثار جلسة استماع إلى رأى كل من، نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة:

الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

الثاني: بتعديل القانون رقم 83 لسنة1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«إعلامي الوزراء السوداني» ينفي موافقة «حمدوك» على حل الحكومة السودانية

«إعلامي الوزراء السوداني» ينفي موافقة «حمدوك» على حل الحكومة السودانية

الصومال : الرئاسة والحكومة تحلان خلافاً حول الأجهزة الأمنية لتسريع الانتخابات

الصومال : الرئاسة والحكومة تحلان خلافاً حول الأجهزة الأمنية لتسريع الانتخابات

أخبار سارة للمصريين .. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر .. والحكومة تطرح بيض بأسعار مخفضة

أخبار سارة للمصريين .. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر .. والحكومة تطرح بيض بأسعار مخفضة

الحكومة تنفي تحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا

الحكومة تنفي تحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا