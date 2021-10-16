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جامعتا القاهرة وبورسعيد توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم المدمج

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جامعتا القاهرة وبورسعيد توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم المدمج جامعتا القاهرة وبورسعيد توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم المدمج

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وقعت جامعتا القاهرة وبورسعيد اتفاقية تعاون مشترك في مجال التعليم المدمج، من خلال مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لعدد كبير من الطلاب بدراسة برامج التعليم المدمج التي تقدمها جامعة القاهرة بكلياتها المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الاتفاقية تعتبر الاتفاقية الرابعة التي وقعتها جامعة القاهرة مع الجامعات الحكومية الأخرى بعد جامعة الاسكندرية وجامعة سوهاج وجامعة بني سويف، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول جاء نتيجة الزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج الذي يتواكب مع متطلبات العصر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التعليم المدمج بالجامعة، توسع خلال الفترة الأخيرة في تقديم خدماته وبرامجه التعليمية وفق أحدث نظم التعليم المدمج، كما تم استحداث مجموعة من البرامج الجديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن جامعة القاهرة كانت رائدة في إدخال نظام التعليم المدمج منذ اربع سنوات بديلًا عن نظام التعليم المفتوح وحققت إنجازات ضخمة في ظل جائحة .

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها كوادر متخصصة وقادرة على الاندماج في نظم التعليم والتقويم الإلكترونية الحديثة بالإضافة إلى التطور الضخم في البنية التحتية والتكنولوجية للمركز.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، حرص الدكتور محمد الخشت على التوسع في الخدمات التي يقدمها المركز ليس فقط داخل بل في الدول العربية والأجنبية أيضًا، مضيفًا أن البرامج الدراسية التي تم استحداثها وتطويرها سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوى الدراسات العليا، هي برامج تحتوي على تطوير شامل للعملية التعليمية وتراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي.

المصرى اليوم

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