وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر حي الزهور في مدينة العريش

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قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، بمواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة، في بيان السبت، تم تغطية حي الزهور بمدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة.

أشار الفرماوي إلي أنه أيضا تم تغطية مكان تجميع القمامة بحى الزهور لحين رفعها فى المكان المخصص لتجميع القمامة، بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب و القوارض ، فضلًا عن تغطية محطات الصرف الصحي بالمبيدات اللازمة .

وأضاف الفرماوي، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد.

لفت الفرماوي إلى أن أعضاء الفريق برئاسته، ويضم المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد والسيد السنوسي و السيد عبد الغفور ومحمد شحاته والعامل سعيد متولي والسائقين أحمد على ونافذ عبده مسلم وأحمد عبد اللطيف.