تسلقا السور.. ضبط متهمين بسرقة فيلا وإعادة المسروقات في القاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية» مجهولة المصدر وسلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الفيلات بأسلوب «التسلق»، كما أقرا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، فيما تم التوصل للمجنى عليها مالكة الفيلا وباستدعائها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.