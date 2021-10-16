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البيت الفني للمسرح ينعي الكاتب الكبير كرم النجار: حياة حافلة بالإبداع

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البيت الفني للمسرح ينعي الكاتب الكبير كرم النجار: حياة حافلة بالإبداع البيت الفني للمسرح ينعي الكاتب الكبير كرم النجار: حياة حافلة بالإبداع

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نعي الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، الكاتب الكبير كرم النجار، والذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالابداع والمؤلفات القيمة.

انطوت حياة «النجار» أعماله مجموعة من أشهر الأعمال الدرامية والسينمائية، بالاضافة إلى الأعمال المسرحية، فمن أشهر أعماله فيلم «الصرخة»، مسلسلات «الأصدقاء»، الرقص على سلالم متحركة، ومسلسل «لا اله إلا الله» ليكون بذلك أول مسيحي يكتب عمل درامي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسرحية «أولاد الغضب والحب»، والتي تم تقديمها على مسرح السلام من إنتاج فرقة مسرح السلام بالبيت الفني للمسرح عام ٢٠١٠.

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