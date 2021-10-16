حقائق وأرقام تهمك قبل «موقعة» لاتسيو وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

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يستضيف فريق لاتسيو نظيره إنتر ميلان مساء السبت على أرضية ملعب الأوليمبيكو، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

يدخل لاتسيو هذه المباراة بعد الخسارة 3-0 أمام بولونيا بقيادة سينيسا ميهايلوفيتش في آخر مباراة بالدوري. ضمنت أهداف الشوط الأول من المهاجم الجامبي موسى بارو والمدافع البلجيكي آرثر ثيات وهدف في الشوط الثاني من الظهير الأيسر الأسكتلندي آرون هيكي الفوز لبولونيا، وكان مدافع لاتسيو فرانشيسكو أكيربي قد تعرض للطرد في الشوط الثاني.

من ناحية أخرى، تغلب إنتر ميلان على ساسولو 2-1. حسم المهاجم البوسني المخضرم إدين دزيكو واللاعب الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز نتيجة المباراة في الشوط الثاني لصالح إنتر ميلان الإيطالي.

ومن المتوقع غياب المهاجم سيرو إموبيل ولاعب الوسط ماتيا زكاني عن صفوف لاتسيو، بالإضافة لإيقاف قلب الدفاع فرانشيسكو أكيربي، بينما لن يتمكن مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاجي من استدعاء خدمات حارس المرمى البرازيلي الشاب جابرييل برازاو. وهناك شكوك حول مدى إمكانية مشاركة ستيفانو سينسي والأرجنتيني خواكين كوريا.

لاتسيو ضد إنتر ميلان وجهًا لوجه:

في 34 مباراة وجهاً لوجه بين الجانبين، يتمتع إنتر ميلان بالأفضلية الواضحة. لقد فازوا في 17 مباراة وخسروا 12 وتعادلوا في 5.

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في وقت سابق من هذا العام في الدوري الإيطالي، حيث تغلب إنتر ميلان على لاتسيو 3-1. ضمنت ثنائية النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي إلى تشيلسي، وهدف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الفوز للنادي. وسجل لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف لاتسيو الوحيد.