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«الوفد»: قدمت لمواطنيها إنجازا تاريخيا في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة

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«الوفد»: مصر قدمت لمواطنيها إنجازا تاريخيا في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة «الوفد»: قدمت لمواطنيها إنجازا تاريخيا في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة

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قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية منذ 2014 في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، يعد إنجازا تاريخيا فريدا ولم يشهد مثيلا في كافة دول العالم حيث استطاعت أن تنقل الملايين إلى مناطق حضارية حديثة تليق بحقوق الإنسان المصري. وأوضح الجندي، في بيان له، أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق إنجازا مشهودا في توفير مشروعات سكنية بديلة للمناطق الغير آمنة، وبتكلفة أقل، ومطابقة لكافة مواصفات ومعايير جودة البناء، مما ساهم في التغلب على قضية المناطق العشوائية التي زاد عددها عن 357 منطقة عشوائية وقريبا نحتفل بانتهاء الملف الذي ظل ينخر في جسد الدولة منذ ما يزيد عن خمسون عاما.

وأضاف أن حديث الرئيس عبدالفتاح اليوم خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، عن «البناء غير المخطط وآثاره علينا»، وضع والمواطن أمام مسئوليتهم تجاه البناء الغير مخطط والعشوائي الذي انتشر طيلة السنوات بل العقود الماضية، وتسبب الآن في مخالفات تعدت حجمها مليارات الجنيهات، ولفت أن عزم الرئيس السيسي وإصراره على حل ملف البناء المخالف من جذوره، بات أمرا حتميا بل وتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيدا بتأكيد الرئيس على أن هذه القضية أصبحت قضية دولة بأكملها ولن تتهاون الحكومة في وقف نزيف المخالفات التي حدثت في البناء، والتي وصلت إلى 2.8 مليون مخالفة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والعمل على تطبيق القانون لمواجهة كل من تسول له نفسه بالبناء المخالف أو الغير مخطط، أو البناء على الأراضي الزراعية.

و أضاف عضو مجلس الشيوخ أن العديد من المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة في ريف وحضر مصر تسعى لحل مشكلات تاريخية وتعمل على تحسين جودة حياة المواطن المصري بكافة أبعادها، وأكد أنه من الضروري زيادة مبادرات تنمية الوعي المصري، للتعاون مع الدولة ومجابهة التحديات القائمة والتعاون والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما يتحقق من مكتسبات تاريخية.

المصرى اليوم

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