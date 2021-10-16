بعد ترقيتهم .. الآباء الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس بـ«كاتدرائية الإسكندرية» (صور)

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ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي اليوم السبت في الكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية، وحرص الآباء الذين تم ترقيتهم بيد البابا على التقاط صورا تذكارية مع البابا.

وعقب الصلاة قام البابا برسامة ١٥ من الآباء كهنة الأسكندرية قمامصة، وذلك عقب صلاة الصلح، وهم القمص ميخائيل يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بالزوايدة، القمص لوقا شفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بأرض فرعون، القمص أيوب مكرم كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج، القمص مينا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج، والقمص صموئيل منير كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بعزبة دنا، والقمص يوأنس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا، والقمص تادرس نيروز كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بمنطقة نادي الصيد، والقمص يوسف ثابت كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بسموحة، والقمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بكرموز، والقمص مرقس ميلاد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، والقمص تكلا وليم كاهن كنيسة القديس الأنبا تكلا بالإبراهيمية.

كما تم ترقية القمص روفائيل شنودة كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالحضرة، والقمص تادرس عطية الله كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والأمير تادرس بمنطقة مطار النزهة، والقمص أباكير فكري كاهن كنيسة القديسين أباكير ويوحنا بأبوقير، والقمص جوارجيوس ماهر كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس أبوقير.

وشارك في صلوات القداس والرسامة من أحبار الكنيسة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)

كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومجمع كهنة الإسكندرية وبعض من الشعب وأسر القمامصة الجدد.

بعد ترقيتهم لرتبة القمصية .. الآباء الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس بـ"كاتدرائية الأسكندرية" (صور)

بعد ترقيتهم لرتبة القمصية .. الآباء الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس بـ"كاتدرائية الأسكندرية" (صور)