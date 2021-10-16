3 طلاب إعدادي يشعلون النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة انتقاما من المدير

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ألقت مباحث الجيزة، القبض علي 3 طلاب في مدرسة كفر حكيم الإعدادية بمنطقة كرداسة بتهمة أشعال النيران في باب المدرسة، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية,

كشفت التحريات الأولية أن الطلاب الثلاثة قاموا بإلقاء كمية من البنزين على بوابة المدرسة واضرموا فيها النيران وفروا هاربين، من مكان الحادث، وأضافت أن إدارة المدرسة أبلغت مركز شرطة كرداسة بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن 3 طلاب نفذوا جريمة أشعال النيران في باب المدرسة.

وتم القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث، انتقاما من مسؤولي المدرسة بسبب تعرض احد المتهم وعدد من الطلاب آخرين للإصابة بكدمات أثناء التدافع على السلم وأثناء انصرافهم من يوم الدراسي أمس الأول الخميس الماضي، وتم إحالة المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة حرق بوابة المدرسة باستخدام البنزين

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