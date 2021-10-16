ايان راش أسطورة ليفربول عن تألق محمد صلاح : «ما شاء الله»

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علق ايان راش أسطورة ليفربول عن تألق محمد صلاح أمام فريق واتفور اليوم بعد صناعة هدف وتسجيل هدف آخر، خلال المباراة الجارية الآن على ملعب فيكار رود في إطار الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب راش على حسابه الرسمي بموقع التدوينات «تويتر»: ما شاء الله محمد صلاح الأفضل.

سجل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، هدف فريقه الرابع، في مرمى مُضيفه واتفورد، خلال المباراة الجارية الآن على ملعب فيكار رود، في إطار الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة «ساحرة» من نجم الفريق محمد صلاح لتصل إلى ساديو ماني المنفرد بمرمى فوستر حارس واتفورد ليسجل هدف التقدم أمام واتفورد.

وفي الدقيقة 37 سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الثاني بعد عرضية من ميلنر أسكنها الشباك لتصبح النتيجة هدفين مقابل لاشيء.

وفي الشوط الثاني استغل فيرمينو خطأ مدافع واتفورد في إبعاد الكرة وسجل الهدف الثاني له والثالث للريدز في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 54 كرر محمد صلاح هدفه الرائع في مرمى مانشستر سيتي في الجولة الـ7 والذي كان حديث العالم، وهذه المرة في مرمى واتفورد بعدما تلاعب بمدافعي واتفور وأسكن الكرة الشباك ليضمن التقدم لفريقه بأربعة أهداف نظيفة في مرمى واتفور.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيلهر

خط الدفاع: ارنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – ميلنر – نابي كيتا.

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة خلف تشيلسي المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز 15 من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ويسعى محمد صلاح نجم ليفربول لزيادة حصيلة أهدافه هذا الموسم والانفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما وصل رصيده إلى 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في الصدارة.