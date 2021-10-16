ربما تدفع حياتك ثمنًا لها.. شاهد أخطر لحظةٍ لعبور الطريق؟

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بعد رعب مشهد الطفل الصيني

هذه إحدى اللحظات التي لا يجب عليك أن تعبر الطريق خلالها؛ فربما تدفع حياتك ثمنًا قبل أن تدرك ما يحدث من حولك، ولقطة هذا الطفل الصيني خير شاهد على هذا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مدينة بوزهو بمحافظة أنهوي شرقي الصين.

ويُظهر الفيديو المرعب رجلًا يقوم بإعداد الرمال للبناء، ويقف بجواره طفل مستعدًا لعبور الطريق، وينتظر والدا الطفل على الجانب الآخر من الطريق.

وحسب المشهد، يبدو الموقف من الظاهر آمنًا تمامًا للطفل؛ فأعين الوالدين ترعاه؛ لكن الطفل ووالديه ارتكبوا خطأ قاتلًا، فالطفل يقف خلف مركبة ضخمة وهي شاحنة تحجب عنه رؤية السيارات القادمة.. أيضًا تحجب الشاحنةُ الطفلَ عن قائدي السيارات القادمة، ولهذا تعد هذه أخطر لحظة وموقف يمكن أن يعبر فيه الطريق.

وفي تلك اللحظة تحديدًا عَبَر الطفل، وكاد يدفع حياته ثمنًا حين دهسه جرار حصاد ضخم، كان المشهد مرعبًا، فالطفل يجري وشوكات الجرار مشرعة لقتل أو ذبح من يعبر أمامها؛ لكن قِصَر قامة الصغير أنقذته فجاء تحت الشوكات، وبين عجلات الجرار، فقد سقط الطفل وتعالت صرخات الفزع.

وعلى الرغم من الصدمة الشديدة التي حدثت؛ فإن الصبي يخرج من أسفل جرار الحصاد بمجرد أن يمر فوقه، دون أن يصاب بأذى على ما يبدو.

ثم اختلط الخوف والفزع والرعب، بمشاعر الدهشة والذهول والفرح بنجاة الصغير.

وتقول الصحيفة: من غير الواضح هل بدأت الشرطة تحقيقًا أم لا، وهل توقف سائق جرار الحصاد للتحقق من سلامة الطفل الصغير.

وتضيف الصحيفة: لكن إذا كان هناك درس من المشهد؛ فهو أننا يجب دائمًا أن ننظر يمينًا ويسارًا قبل عبور الطريق، ونحاول أن نتجنب الوقوف خلف مركبة ضخمة قبل عبور الطريق؛ فقد نجا هذا الطفل؛ لكن النهاية كان يمكن أن تكون مروعة.