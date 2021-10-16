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تدشين مركزًا لخدمة المواطنين بمديرية صحة السويس

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تدشين مركزًا لخدمة المواطنين بمديرية صحة السويس تدشين مركزًا لخدمة المواطنين بمديرية صحة السويس

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دشنت مديرية الصحة مركزاً لخدمة المواطنين ومقره " مركز المعلومات بالدور الأول علوى بمديرية الصحة ". ومن جانبه فقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي أن مركز خدمة المواطنين الذي تم تدشينه يختص بمعالجة بعض الحالات ، حيث أكد على أن المركز يعمل علي حل مشكلة الحالات التى لم تتلقى الجرعة الثانية من أي نوع لقاح و مضى موعد جرعتها و فترة السماح وتحتاج لأخذ الجرعة الثانية كما أن المركز يوفر الدعم لحالات السفر (طارئة) للمواطنين ممن قاموا بالتسجيل على منظومة اللقاح و لم يصلها الموعد و لديه جميع الإثباتات بحتمية موعد السفر.

كما أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي أن المركز يعمل أيضاً على معالجة الحالات التى تلقت جرعتها الأولى في محافظة مختلفة عن محل إقامتها الحالي أو في قافلة متنقله و لم تتمكن من الحصول على جرعتها الثانية في نفس مكان قافلة الجرعة الأولى لأي سبب.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن تفعيل مراكز لخدمة المواطنين تستهدف تذليل أي عقبات تحول بين تلقي المواطنين للقاحات ، وبتكليفات من الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس.

المصرى اليوم

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