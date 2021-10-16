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وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بالمولد النبوي الشريف

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وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بالمولد النبوي الشريف وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بالمولد النبوي الشريف

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هنأ اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبعث وزير التنمية المحلية، السبت، برقية إلى رئيس الوزراء جاء فيها: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأضاف: متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركان ، وأن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها فى الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيد لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
كما هنأ وزير التنمية المحلية ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهـر، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية إلى شيخ الأزهر جاء فيها: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف أعاده الله علي سيادتكم بالخير واليمن والبركات .. داعياً المولى عز وجل فى هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر ويرفع شأنها وأن يديم علي سيادتكم التوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن.

المصرى اليوم

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