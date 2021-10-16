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انتهي الشوط الأول بين الزمالك وتوسكر الكيني منذ قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وجاءت البداية متوسطة المستوى من كلا الفريقين وانحصر اللعب وسط الملعب دون أدنى خطورة على المرميين، بسبب الحذر الشديد والخوف من اهتزاز الشباك مبكراً واستمرت فترة جس النبض طوال الخمس عشرة دقيقة الأولى من زمن الشوط الأول، واحتسبت ضربة حرة مباشرة لفريق توسكر الكيني، على حدود منطقة الجزاء سددها مهاجم توسكر أرضية تصدى لها محمد أبوجبل، وبعدها يبدأ لاعبو الزمالك في تناقل الكرة فيما بينهما في محاولة لامتصاص حماس لاعبي توسكر، ولكن عاب على لاعبي الزمالك البطء في التحضير وعدم سرعة نقل الهجمات إلى ملعب المنافس مما سهل من مهمة لاعبي توسكر في السيطرة على مجريات الأمور، ووسط السيطرة للاعبي توسكر، يشن الزمالك اول هجمة حقيقية في الدقيقة 30 عن طريق أشرف بن شرقي، الذي توغل بمجهود فردي داخل منطقة جزاء لكنه لعبها عرضية لم تجد من يقابلها داخل المرمى، ليضيع فرصة هدف لمصلحة الزمالك.

وتشهد الربع الساعة الأخيرة من زمن الشوط الأول سيطرة من لاعبي الزمالك، وتسنح فرصتان لأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي، ولكن ينجح مدافعو توسكر والحارس في التصدي لأي محاولة للتهديف للزمالك، خصوصاً كرة أشرف بن شرقي في الدقيقة الأخيرة، التي أهداها له يوسف أوباما، على خط المرمى، لكنه لعبها بغرابة شديدة في يد الحارس، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.