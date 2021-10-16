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عادل النجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، رقم المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروجبا كأفضل هداف أفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مو صلاح هدفا فريقه الرابع في مباراة ليفربول مع واتفورد، اليوم السبت، في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي على ملعب فيكارج رود.

ووصل محمد صلاح إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي، ليتساوى مع دروغبا، أفضل هداف أفريقي في الدوري الإنجليزي، وسجلها جميعا مع تشيلسي.

سجل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، هدف فريقه الرابع، في مرمى مُضيفه واتفورد، خلال المباراة الجاري الأن على ملعب فيكار رود، في اطار الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الأول في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، بعد تمريره «ساحرة» من نجم الفريق محمد صلاح لتصل إلى ساديو ماني المنفرد بمرمى فوستر حارس واتفورد ليسجل هدف التقدم أمام واتفورد.

وفي الدقيقة 37 سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الثاني بعد عرضية من ميلنر اسكنها الشباك لتصبح النتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني أستغل فيرمينو خطأ مدافع واتفورد في ابعاد الكرة وسجل الهدف الثاني له والثالث للريدز في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 54 كرر محمد صلاح هدفه الرائع في مرمى مانشستر سيتي في الجولة الـ7 والذي كان حديث العالم، وهذه المرة في مرمى واتفورد بعدما تلاعب بمدافعي واتفور واسكن الكرة الشابك ليضم التقدم لفريقه بأربعة أهداف نظيفة في مرمى واتفور.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيلهر

خط الدفاع: ارنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – ميلنر – نابي كيتا.

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.