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العسومي يعلن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

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العسومي يعلن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف العسومي يعلن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

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أعلن رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وسيكون هذا المركز هو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب .

وأضاف العسومي خلال افتتاح وقائع الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة،
من أجل تفعيل المبادرة الخاصة بتنظيم ملتقى الحوار العربي، كآليةٍ جديدة لمناقشة كافة القضايا والهموم العربية، أعلن رئيس البرلمان العربي، عن تشكيل المجلس الاستشاري العربي، الذي يتكون من كوكبة من القيادات والخبرات العربية المتميزة في مجالات عديدة، لإدارة هذا الملتقى، والمساهمة في إيجاد الحلول البرلمانية العربية الناجعة لما تواجهه أمتنا من تحديات.

كما أعلن رئيس البرلمان العربي عن إنشاء مجموعة عمل برلمانية رفيعة المستوى معنية بالعلوم والتكنولوجيا، والتي ستتسق في عملها مع المجموعة المناظرة في الاتحاد البرلماني الدولي بهدف ربط وإدماج العلم وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في العمل البرلماني.

المصرى اليوم

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