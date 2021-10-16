غدًا.. إغلاق الاكتتاب في طرح «إي فاينانس» بالبورصة

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تنتهى، غدا الأحد، فترة الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للأفراد من اسهم شركة «إي فاينانس» للتكنولوجيا المالية والرقمية، بعد أن انتهت فترة الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات، والتى شهدت إقبالا غيرمسبوق من جانب كبارالمستثمرين والمؤسسات وصناديق الإستثمار، وزيادة كبيرة في التغطية.

وفقا لمصادرمطلعة شهدت فترة اكتتاب الأفراد- والتي بدأت الأحد الماضي وستستمرحتى غدا- طلبات اكتتاب لنحو 112 مليون سهم، لتصل نسبة التغطية إلى 4.5 مرة.

وكانت إي فاينانس حددت السعرالنهائي لطرح سهمها عند الحد الأعلى لنطاق السعرالاسترشادي البالغ 13.98 جنيه، والذي وضعته الشركة بين 12.50-13.98 نهاية الشهرالماضي قبل بدء الاكتتاب.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.78 مليون سهم تمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلًا من 16% تضمنتها نشرة الطرح.

وقالت المصادرإن تزايد الإقبال بشكل ملحوظ على الاكتتاب العام جاء نتيجة تحديد السعرالنهائي للسهم بقيمة 13.98 جنيه، مشيرة إلى اكتتاب البنوك الحكومية المساهمة في الشركة في عمليات زيادة رأسمالها نتيجة توقعها لنمو قوي مستقبلًا للشركة خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظرأن يبدأ تداول سهم الشركة في بورصة الأوراق المالية في اليوم التالى لإغلاق باب الإكتتاب. وسجلت طلبات الاكتتاب في الطرح العام لشركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية”، نحو 112.5 مليون سهم.