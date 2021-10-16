بتعاملات بلغت 16.5 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 16.5 مليون جنيه.