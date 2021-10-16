ضبط كميات من الأدوية المهربة والمدرجة بجداول المخدرات داخل مخزن مخالف بالقاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، مخزن مخالف بالقاهرة، بداخله كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والمستوردة والمهربة جمركياً، وألقت القوات القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإدارة المخزن.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة الساحل، باستغلال شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بدائرة القسم كمخزن «بدون ترخيص»، وحيازته كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والمستوردة والمهربة جمركياً والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط 3 أشخاص، وعثر بداخله على 110 قرص مخدر، و119 عبوة أدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالي 1676 قرص مخدر، و21 زجاجة مختلفة الأنواع، و100 سرنجة طبية مجهولة المصدر، و9 أمبولات لإحدى العقاقير.

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة المخزن «بدون ترخيص» لصالح مالك الصيدلية، وحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.