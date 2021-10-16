محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفى السلام

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل داخل مستشفى السلام ببورسعيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمحافظ بورسعيد لمستجدات العمل داخل المنشآت الطبية بالمحافظة، رافقه خلالها الدكتور حسن الاسناوي مدير المستشفي.

كما تفقد المحافظ عددا من أقسام المستشفى، مطمئنًا على انتظام سير العمل بالشكل الأمثل، وتوفير الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا توافر المخزون العلاجي الكافي بالمستشفى.

وحرص المحافظ خلال تفقده المستشفى على سؤال عدد من المواطنين عن الخدمات المقدمة به والتأمين الصحي الشامل.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن شكرهم وامتناهم لجودة الخدمات المقدمة بالمنظومة الصحية الجديدة وما لمسوه من طفرة في تقدم مجال الصحة ببورسعيد.

والتقى محافظ بورسعيد، الأطباء والعاملين بالمستشفى، حيث وجه الشكر لأطقم الأطباء والتمريض على الجهود المتواصلة لرعاية المرضى، خاصة خلال هذه المرحلة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وفرت لكل المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، مؤكدا أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على تطوير المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التطوير التي استهدفتها الدولة المصرية في القطاع الطبي.