الأوقاف: ضم 52 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد

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أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه قد تم ضم (52) مسجدًا جديدًا بمحافظة القاهرة لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 3590) مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، وجار الإعداد لضم مائة مسجد أخرى قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح شكرى في تصريحات له اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة الدولة المصرية.

وتعتمد وزارة الأوقاف في الأذان على صوت مؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حده، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد.